После увольнения из "Реала" Алонсо может вернуться только в один клуб: подробности

Хаби Алонсо остался без работы после ухода из "Реала" и пока отдыхает с семьёй, но готов вернуться к тренерской деятельности досрочно только в случае предложения от "Ливерпуля", сообщают Vesti.kz.

Недавно Алонсо остался без клубного места после того, как "Реал" принял решение расстаться с ним в связи с поражением в Суперкубке Испании от "Барселоны" со счётом 2:3.

Согласно данным Marca, Алонсо сейчас отдыхает и проводит время с семьёй, не планируя искать новую команду до лета. Досрочно вернуться к тренерской деятельности он готов лишь в одном случае — если поступит предложение от "Ливерпуля".

Отметим, что "Ливерпуль" в настоящее время возглавляет Арне Слот. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможной его отставке, а команда демонстрирует не самые впечатляющие результаты в этом сезоне.

