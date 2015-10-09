Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Винисиус определился с будущим в "Реале"

Лидер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор дал понять, где видит своё будущее, передают Vesti.kz

Как передаёт инсайдер Фабрицио Романо, бразилец не рассматривает никаких других сценариев и нацелен продолжить карьеру именно в Мадриде. 

По словам Винисиуса, у него полное взаимопонимание с руководством клуба, а разговоры о новом контракте идут без давления и суеты.

"Я хочу остаться в "Реале" на долгое время. Мое продление контракта? У меня еще год остался. Мы очень спокойны.

Я доверяю президенту, он доверяет мне, у нас очень хорошие отношения.

Мы решим все вопросы в нужное время. Нет спешки", - цитирует Романо слова Винисиуса.

На фоне этих слов бразилец продолжает доказывать свою ценность на поле. В недавнем матче Лиги чемпионов против "Монако" он стал ключевой фигурой встречи, отметившись голом и двумя результативными передачами. По итогам игры именно его признали лучшим игроком матча.

В сезоне-2025/26 Винисиус уже записал на свой счёт 7 голов и 11 ассистов в 30 матчах во всех турнирах. 

"Реал" принял решение по трансферам после увольнения Алонсо

Напомним, что новый главный тренер "Реала" уже успел ответить на сравнения с Зиданом. 

