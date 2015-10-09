Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 16:05
 

Новый тренер "Реала" высказался о сравнениях с Зиданом и дал громкое обещание

  Комментарии

Новый тренер "Реала" высказался о сравнениях с Зиданом и дал громкое обещание Альваро Арбелоа. ©ФК "Реал" Мадрид

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал неизбежные сравнения с эпохой Зинедина Зидана и обозначил свои приоритеты у руля "королевского клуба", передают Vesti.kz.

Сравнения с Зиданом

После разгромной победы над "Монако" (6:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов испанский специалист признал, что повторить достижения легендарного француза будет крайне сложно, однако заверил болельщиков, что команда намерена бороться за максимальный результат на всех фронтах.

"Вы хотите, чтобы я тоже выиграл три титула подряд? То, что произошло, историческое событие, и его трудно повторить. Мы будем бороться за всё. Я не очень верю в совпадения, но верю в упорный труд и амбиции", — цитирует слова Арбелоа Ysscores.

Арбелоа — у руля "Реала"

Напомним, 12 января Альваро Арбелоа возглавил мадридский "Реал", сменив на посту главного тренера Хаби Алонсо, который был отправлён в отставку, не доработав свой дебютный сезон.

Прецедент Зидана

Сравнения с Зинедином Зиданом возникли неслучайно. Француз возглавил "Реал" в январе 2016 года после увольнения Рафаэля Бенитеса и уже в своём первом сезоне привёл команду к победе в Лиге чемпионов. Впоследствии Зидан повторял этот успех ещё два года подряд, став первым тренером в истории, выигравшим главный еврокубок трижды подряд.

Зидан начал официальные переговоры с новой командой

