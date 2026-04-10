"Реал" предложил "Ливерпулю" обмен звёздами

Мадридский "Реал" и "Ливерпуль" изучают возможность проведения громкой сделки, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, клубы могут обменяться игроками центра поля:

• Алексис Макаллистер (в "Реал") — мадридцы видят в аргентинце идеального дирижёра атак и замену Луке Модричу.

• Эдуардо Камавинга (в "Ливерпуль") — "красные" давно следят за прогрессом французского универсала и хотят видеть его в своей опорной зоне.

Текущая ситуация:

• Инициатива исходит от испанского клуба, который ищет новые игровые профили для своей полузащиты.

• Сделка находится на стадии предварительного обсуждения через посредников, так как классический прямой обмен крайне сложен из-за правил финансового фэйр-плей.

• Сам Камавинга публично не заявлял о желании уходить и настроен бороться за место в основе "сливочных".

Смогут ли топ-клубы провернуть столь сложную сделку в летнее трансферное окно, покажет время.