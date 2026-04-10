Испания
Вчера 23:20

"Реал" предложил "Ливерпулю" обмен звёздами

©Depositphotos/davidbenito

Мадридский "Реал" и "Ливерпуль" изучают возможность проведения громкой сделки, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, клубы могут обменяться игроками центра поля:

Алексис Макаллистер (в "Реал") — мадридцы видят в аргентинце идеального дирижёра атак и замену Луке Модричу.

Эдуардо Камавинга (в "Ливерпуль") — "красные" давно следят за прогрессом французского универсала и хотят видеть его в своей опорной зоне.

Текущая ситуация:

• Инициатива исходит от испанского клуба, который ищет новые игровые профили для своей полузащиты.

• Сделка находится на стадии предварительного обсуждения через посредников, так как классический прямой обмен крайне сложен из-за правил финансового фэйр-плей.

• Сам Камавинга публично не заявлял о желании уходить и настроен бороться за место в основе "сливочных".

Смогут ли топ-клубы провернуть столь сложную сделку в летнее трансферное окно, покажет время.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

