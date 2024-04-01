"Реал" повторил достижение 27-летней давности

Мадридский "Реал" обыграл "Атлетик" из Бильбао (2:0) в 30-м туре чемпионате Испании по футболу и повторил рекорд 27-летней давности, передают Vesti.kz.

По информации Opta Sport, "королевский клуб" под руководством Карло Анчелотти не проигрывает в Ла Лиге уже 24 матча подряд (18 побед, 6 ничьих).

Это лучшая серия "Реала" в одном чемпионате за последние 27 лет. Последний раз подобный результат покорялся "сливочным" под руководством Фабио Капелло в сезоне-1996/97. Тогда мадридцы выиграли 16 матчей и восемь встреч сыграли вничью.

После 30 туров "Реал" с 75 очками занимает первое место. "Атлетик" (56) идет четвертым.