"Реал" повторил достижение 27-летней давности

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Сегодня 11:19
©ФК "Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" обыграл "Атлетик" из Бильбао (2:0) в 30-м туре чемпионате Испании по футболу и повторил рекорд 27-летней давности, передают Vesti.kz.

По информации Opta Sport, "королевский клуб" под руководством Карло Анчелотти не проигрывает в Ла Лиге уже 24 матча подряд (18 побед, 6 ничьих).

Это лучшая серия "Реала" в одном чемпионате за последние 27 лет. Последний раз подобный результат покорялся "сливочным" под руководством Фабио Капелло в сезоне-1996/97. Тогда мадридцы выиграли 16 матчей и восемь встреч сыграли вничью.

После 30 туров "Реал" с 75 очками занимает первое место. "Атлетик" (56) идет четвертым.

Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

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