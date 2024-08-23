"Реал" потерял игрока за 180 миллионов: что об этом известно

Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила, что английский полузащитник клуба Джуд Беллингем получил травму подошвенного фасциита правой ноги. При этом точные сроки восстановления футболиста не уточняются, передают Vesti.kz.

А вот по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Беллингем вернется на поле в конце сентября.

21-летний Беллингем перешел в "Реал" летом прошлого года из дортмундской "Боруссии", подписав контракт до 30 июня 2029-го. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника в 180 миллионов евро.

В предыдущем сезоне Ла Лиги англичанин провел за "сливочных" 28 матчей, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач.

Новый сезон мадридцы начали с выездной ничьей против "Мальорки" (1:1). Следующую игру они проведут на своем поле с "Вальядолидом" 25 августа.