"Реал" потерял игрока за 180 миллионов: что об этом известно

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 18:39
©Depositphotos.com/mrogowski_photography

Пресс-служба мадридского "Реала" сообщила, что английский полузащитник клуба Джуд Беллингем получил травму подошвенного фасциита правой ноги. При этом точные сроки восстановления футболиста не уточняются, передают Vesti.kz.

А вот по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Беллингем вернется на поле в конце сентября.

21-летний Беллингем перешел в "Реал" летом прошлого года из дортмундской "Боруссии", подписав контракт до 30 июня 2029-го. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника в 180 миллионов евро.

В предыдущем сезоне Ла Лиги англичанин провел за "сливочных" 28 матчей, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач.

Новый сезон мадридцы начали с выездной ничьей против "Мальорки" (1:1). Следующую игру они проведут на своем поле с "Вальядолидом" 25 августа.

Метки:
Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:39
Испания
"Реал" потерял игрока за 180 миллионов: что об этом известно
Вчера , 23:30
Испания
Вратарь "Реала" сделал скандальное заявление о тренере сборной Бельгии
Вчера , 22:15
Испания
Тренер ПСЖ взбесился из-за вопроса о Мбаппе
Вчера , 21:02
Испания
12-летний вундеркинд отказал "Барселоне" и подписал контракт с "Реалом"
Вчера , 19:01
Испания
Легенда "Барселоны" определился с новым клубом
Вчера , 12:45
Испания
"Барселона" нацелилась на олимпийского чемпиона
21 августа, 15:38
Испания
Гюндоган договорился о трансфере из "Барселоны" после конфликта
21 августа, 07:43
Испания
"Барселона" нашла замену Нико Уильямсу
20 августа, 22:24
Испания
"Манчестер Сити" бесплатно перехватит у "Барселоны" свою бывшую звезду
20 августа, 16:23
Испания
"Реал" нашел замену претенденту на "Золотой мяч"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»