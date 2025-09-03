"Реал" понёс потерю перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получил травму и не поможет сборной Украины в стартовых матчах отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.

По информации AS.com, вратарь покинул расположение национальной команды и вернулся в Мадрид. Вместо него тренерский штаб сборной Украины принял решение вызвать Георгия Бущана, выступающего за саудовский "Аль-Шабаб".

Отмечается, что Лунин почувствовал дискомфорт во время разминки перед последним матчем "Реала" против "Мальорки". Он ещё не полностью восстановился, и тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение отправить его обратно в Испанию для завершения восстановления.

Таким образом, Лунин пропустит ближайшие матчи Украины против Франции и Азербайджана, которые состоятся 5 и 9 сентября.

Пока неясно, сможет ли Лунин восстановиться к выездной игре "Реала" против алматинского "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов, которая пройдет 30 сентября. Основным вратарём мадридцев остается Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне Лунин провёл 14 матчей за "Реал", пропустив 19 голов и шесть раз сохранив ворота "сухими".

Появилась информация о цене билетов на матч "Кайрат" - "Реал" в Алматы