"Реал" подписал своего Ямаля: ему 18 и стоит 88 миллионов

Мадридский "Реал" подписал контракт с 18-летним футболистом молодежной команды испанцем Даниэлем Яньесом, передают Vesti.kz.

В текущем сезоне главный тренер "сливочных" итальянец Карло Анчелотти дал шанс дебютировать в основной команде нескольким талантливым молодым игрокам из клубной академии.

Одним из таких стал Яньес, который впервые вышел на поле за основной состав "королевского клуба" в декабре 2024 года. Тогда он заменил турка Арда Гюлера в концовке матча чемпионата против "Жироны". Теперь юный футболист подтвердил, что подписал новый контракт с "Реалом", который будет действовать до 2029 года.

Как отреагировал игрок?

"Очень благодарен за возможность продолжать карьеру в клубе моей жизни. Также спасибо моей семье и "Реалу" за поддержку на этом пути. Теперь нужно продолжать работать и отдавать всего себя ради этого клуба", — написал Яньес в соцсетях.

Юный рекордсмен

Как сообщает Madriduniversal, Яньес присоединился к академии мадридцев из молодежной системы "Кадиса" в 2019 году, и с тех пор уверенно прогрессировал в юношеских командах "Реала".

После дебюта против "Жироны" Даниэль стал вторым самым молодым игроком, выходившим на поле за "королевский клуб" в 21-м веке.

В текущей кампании в системе "молодежки" мадридцев он провел 23 матча и забил пять голов. На данный момент он оценивается в 150 тысяч евро (88,4 миллиона тенге).

По стопам "Барселоны"?

Отметим, что у главного конкурента "Реала" - каталонской "Барселоны" - также есть молодая звезда в лице Ламина Ямаля. В свои 17 лет воспитанник проводит уже второй сезон в стане основного коллектива "сине-гранатовых".

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