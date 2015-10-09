"Реал" официально объявил о трансфере игрока сборной Франции

Мадридский "Реал" объявил о подписании защитника сборной Франции Ибраима Конате. Футболист присоединился к испанскому гранду на правах свободного агента после ухода из английского "Ливерпуля", передают Vesti.kz.

Контракт до 2030 года

Как сообщила пресс-служба "сливочных", 27-летний центрбек заключил долгосрочное соглашение, рассчитанное до конца июня 2030 года.

До перехода в "Реал" француз выступал за "Ливерпуль", где был одним из ключевых игроков обороны и помог команде добиться ряда значимых результатов на внутренней и международной аренах.

Обещание Переса выполнено

Примечательно, что Конате входил в число трансферов, которые были обозначены во время предвыборной кампании президента клуба Флорентино Переса. Руководитель мадридцев был переизбран на свой пост 7 июня и вскоре после этого клуб официально оформил переход французского защитника.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Игрок находится на чемпионате мира

В настоящее время Конате находится в расположении сборной Франции, которая принимает участие в чемпионате мира 2026 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Реал" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Победителем Ла Лиги стала каталонская "Барселона".

Форвард за 100 миллионов согласился вернуться в "Ливерпуль"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!