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Испания
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"Реал" официально объявил о трансфере игрока сборной Франции

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"Реал" официально объявил о трансфере игрока сборной Франции ©Depositphotos/mrogowski_photography

Мадридский "Реал" объявил о подписании защитника сборной Франции Ибраима Конате. Футболист присоединился к испанскому гранду на правах свободного агента после ухода из английского "Ливерпуля", передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" объявил о подписании защитника сборной Франции Ибраима Конате. Футболист присоединился к испанскому гранду на правах свободного агента после ухода из английского "Ливерпуля", передают Vesti.kz.

Контракт до 2030 года

Как сообщила пресс-служба "сливочных", 27-летний центрбек заключил долгосрочное соглашение, рассчитанное до конца июня 2030 года.

До перехода в "Реал" француз выступал за "Ливерпуль", где был одним из ключевых игроков обороны и помог команде добиться ряда значимых результатов на внутренней и международной аренах.

Обещание Переса выполнено

Примечательно, что Конате входил в число трансферов, которые были обозначены во время предвыборной кампании президента клуба Флорентино Переса. Руководитель мадридцев был переизбран на свой пост 7 июня и вскоре после этого клуб официально оформил переход французского защитника.

Ибраима Конате в составе английского Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Игрок находится на чемпионате мира

В настоящее время Конате находится в расположении сборной Франции, которая принимает участие в чемпионате мира 2026 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Реал" занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Победителем Ла Лиги стала каталонская "Барселона".

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

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