Месси, Мбаппе и 40-летний вратарь: названа команда 1-го тура ЧМ-2026

Авторитетный аналитический портал Opta Analyst представил символическую сборную первого тура группового этапа чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.
Главные герои старта ЧМ-2026
В число лучших игроков стартового тура вошли сразу несколько ярких героев мундиаля. Одним из главных открытий стал 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, который помог своей команде сенсационно сыграть вничью с Испанией (0:0), сохранив ворота в неприкосновенности.
Место в символической команде также получил капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 38-летний форвард отметился хет-триком в матче против Алжира и вновь переписал ряд рекордов мировых первенств.
В атакующую линию сборной тура вошли и другие звёзды мирового футбола — Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Нападающий сборной Франции и форвард команды Норвегии оформили по дублю в своих стартовых встречах на турнире.
Символическая сборная 1-го тура ЧМ-2026
Вратарь:
- Возинья (Кабо-Верде)
Защитники:
- Робинсон (США)
- Суттар (Австралия)
- Лопес (Кабо-Верде)
- Мурильо (Панама)
Полузащитники:
- Маккенни (США)
- Буадди (Марокко)
Нападающие:
- Диоманде (Кот-д'Ивуар)
- Месси (Аргентина)
- Холанд (Норвегия)
- Мбаппе (Франция)
Напомним, чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Впервые в истории турнир проходит с участием 48 национальных сборных.
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