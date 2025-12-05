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ЧМ-2026
Вчера 20:55
 

Месси, Мбаппе и 40-летний вратарь: названа команда 1-го тура ЧМ-2026

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Месси, Мбаппе и 40-летний вратарь: названа команда 1-го тура ЧМ-2026 Лионель Месси в составе сборной Аргентины. ©x.com/afaseleccionen

Авторитетный аналитический портал Opta Analyst представил символическую сборную первого тура группового этапа чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Авторитетный аналитический портал Opta Analyst представил символическую сборную первого тура группового этапа чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Главные герои старта ЧМ-2026

В число лучших игроков стартового тура вошли сразу несколько ярких героев мундиаля. Одним из главных открытий стал 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, который помог своей команде сенсационно сыграть вничью с Испанией (0:0), сохранив ворота в неприкосновенности.

Место в символической команде также получил капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 38-летний форвард отметился хет-триком в матче против Алжира и вновь переписал ряд рекордов мировых первенств.

В атакующую линию сборной тура вошли и другие звёзды мирового футбола — Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Нападающий сборной Франции и форвард команды Норвегии оформили по дублю в своих стартовых встречах на турнире.

Символическая сборная 1-го тура ЧМ-2026

Вратарь:

  • Возинья (Кабо-Верде)

Защитники:

  • Робинсон (США)
  • Суттар (Австралия)
  • Лопес (Кабо-Верде)
  • Мурильо (Панама)

Полузащитники:

  • Маккенни (США)
  • Буадди (Марокко)

Нападающие:

  • Диоманде (Кот-д'Ивуар)
  • Месси (Аргентина)
  • Холанд (Норвегия)
  • Мбаппе (Франция)

Напомним, чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Впервые в истории турнир проходит с участием 48 национальных сборных.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 22:00   •   не начат
Нидерланды
Нидерланды
- : -
Швеция
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Нидерланды
Ничья
Швеция
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