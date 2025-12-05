Месси, Мбаппе и 40-летний вратарь: названа команда 1-го тура ЧМ-2026

Авторитетный аналитический портал Opta Analyst представил символическую сборную первого тура группового этапа чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Главные герои старта ЧМ-2026

В число лучших игроков стартового тура вошли сразу несколько ярких героев мундиаля. Одним из главных открытий стал 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, который помог своей команде сенсационно сыграть вничью с Испанией (0:0), сохранив ворота в неприкосновенности.

Место в символической команде также получил капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 38-летний форвард отметился хет-триком в матче против Алжира и вновь переписал ряд рекордов мировых первенств.

В атакующую линию сборной тура вошли и другие звёзды мирового футбола — Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Нападающий сборной Франции и форвард команды Норвегии оформили по дублю в своих стартовых встречах на турнире.

Символическая сборная 1-го тура ЧМ-2026

Вратарь:

Возинья (Кабо-Верде)

Защитники:

Робинсон (США)

Суттар (Австралия)

Лопес (Кабо-Верде)

Мурильо (Панама)

Полузащитники:

Маккенни (США)

Буадди (Марокко)

Нападающие:

Диоманде (Кот-д'Ивуар)

Месси (Аргентина)

Холанд (Норвегия)

Мбаппе (Франция)

Напомним, чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Впервые в истории турнир проходит с участием 48 национальных сборных.

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