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Испания
Вчера 19:59
 

"Играть за "Реал" - огромная честь". Воспитанник "Барселоны" высказался о громком трансфере

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"Играть за "Реал" - огромная честь". Воспитанник "Барселоны" высказался о громком трансфере ©depositphotos.com/RFarrarons

Защитник Марк Кукурелья впервые подробно рассказал о своем переходе в мадридский "Реал" и признался, что решение далось ему намного легче, чем многие могли ожидать, передают Vesti.kz

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Защитник Марк Кукурелья впервые подробно рассказал о своем переходе в мадридский "Реал" и признался, что решение далось ему намного легче, чем многие могли ожидать, передают Vesti.kz

По словам испанца, переговоры заняли всего несколько дней, а после появления интереса со стороны королевского клуба он практически сразу понял, какой выбор хочет сделать.

"Все произошло очень быстро – буквально за пару дней. И, если честно, для меня это было даже лучше. Не пришлось долго думать, переживать или сравнивать варианты", – цитирует слова Кукурельи Mundo Departivo

Кукурелья отметил, что у него были и другие предложения, однако появление "Реала" полностью изменило ситуацию.

"Когда на тебя выходит "Реал", сомнений почти не остается. Это шанс, который выпадает далеко не каждому футболисту. Играть за такой клуб – огромная честь", – подчеркнул защитник.

Новичок мадридцев также попытался объяснить, чем именно его привлекает самый титулованный клуб Европы.

"У этого клуба есть что-то особенное. Даже сложно подобрать правильные слова. Какая-то особая энергия или магия.

Мы все видели невероятные камбэки "Реала" в Лиге чемпионов, когда команда находила способ выиграть матчи, которые казались безнадежными. Такие вещи не забываются", – заявил футболист.

"Каждый ребенок мечтает однажды играть за лучшие клубы мира. Для меня "Реал" всегда был именно такой командой.

Это клуб с величайшей историей и рекордным количеством побед в Лиге чемпионов", – отметил Кукурелья.

Интересно, что новый игрок мадридцев является воспитанником академии "Барселоны". Однако, несмотря на каталонское прошлое, именно "Реал" стал следующим большим этапом в карьере защитника.

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