"Реал" объявил о покупке бразильского вундеркинда

Мадридский "Реал" на своем сайте объявил о трансфере 16‑летнего бразильского нападающего Эндрика, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стороны достигли соглашения, согласно которому игрок присоединится к испанскому клубу, когда достигнет совершеннолетия в июле 2024 года.

До тех пор Эндрик продолжит выступать на родине за "Палмейрас". В ближайшие дни он прибудет в Мадрид, чтобы посетить объекты нового клуба.

По информации некоторых источников, "Реал" заплатит за него "Палмейрасу" 60 миллионов евро, а контракт с ним будет рассчитан до 2030 года. Сумма трансфера - 35 миллионов, а 25 миллионов - различные бонусы.