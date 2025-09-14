"Реал" назвал главного претендента на "Золотой мяч"

В "Реале" уверены, что Килиан Мбаппе заслуживает "Золотой мяч" этого сезона. По мнению клуба, французский форвард постепенно возвращается к уровню, который демонстрировал до 2022 года, передают Vesti.kz.

Возвращение в отличную форму

Как пишет Defensa Central, cейчас Мбаппе выглядит быстрее, увереннее и чаще использует обводки, демонстрируя контроль мяча и высокую эффективность. В начале сезона он уже забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи, что подтверждает его готовность снова стать лидером команды.

Лидерство на поле

На фоне травмы Джуда Беллингема и спада формы Винисиуса Жуниора именно Мбаппе взял на себя роль главного лидера "Реала". Он регулярно участвует в ключевых моментах матчей и забивает решающие голы, что делает его главным претендентом на индивидуальные награды, включая "Золотой мяч".

Взгляд клуба

В "Реале" отмечают, что Мбаппе может не только улучшить свои личные показатели, но и помочь клубу бороться за все трофеи сезона. При этом тренеры рассчитывают, что Винисиус и Беллингем со временем вернут свою лучшую форму, что позволит команде показывать стабильные результаты на всех фронтах.

Напомним, что обладатель "Золотого мяча" 2025 года будет объявлен 22 сентября. Церемония вручения престижной индивидуальной награды состоится в Париже. Главными претендентами являются Усман Дембеле (ПСЖ) и Ламин Ямаль ("Барселона").