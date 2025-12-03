"Реал" нацелился на двух талантов: одному 21 год, другому - 19

"Реал" готовится к активному зимнему трансферному рынку и сосредоточил внимание на укреплении центра поля. Хаби Алонсо запросил полузащитника, способного организовать игру, обеспечить надежность при выходе из обороны и усилить креативность в атаке — качества, которых в текущем составе "сливочных" не хватает, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Основные кандидаты: Уортон и Смит

Среди наиболее обсуждаемых игроков — 21-летний английский Адам Уортон из "Кристал Пэлас" и 19-летний нидерландский хавбек Кес Смит из АЗ. Уортон зарекомендовал себя в Премьер-лиге и помог клубу выиграть Кубок Англии и Суперкубок. Его диапазон передач и тактическая зрелость делают приоритетной целью для "Реала".

Смит демонстрирует технику, тактический интеллект и вертикальный стиль игры, способный связывать оборону с атакой. Молодой голландец рассматривается как проект будущего для центра поля, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 30 миллионов евро.





Стратегическая цель Алонсо

Привлечение одного из этих полузащитников позволит "Реалу" улучшить контроль мяча, глубину атак и стабильность в обороне, а также усилить ротацию состава перед международными турнирами. Клуб внимательно следит за конкурентами на рынке, понимая, что другие европейские команды могут сыграть на опережение.





Зимний рынок как ключевой момент

Решение о подписании нового полузащитника будет принято в зимнее трансферное окно. Цель клуба — иметь игрока высокого уровня, способного сразу влиять на игру и дополнить текущий состав "сливочных". Алонсо уверен, что молодой талант с лидерскими качествами укрепит спортивный проект клуба к следующему году.