"Реал" нарушил правила ФИФА, клубу грозят санкции. Подробности

Мадридский "Реал" может получить техническое поражение по итогам матча чемпионата Испании с "Хетафе", сообщают Vesti.kz.

По информации AS.com, главный судья матча Хуан Мартинес Мунуэра позволил "королевскому клубу" отменить замену, чтобы поле смог покинуть полузащитник Эдуардо Камавинга, получивший повреждение. Это запрещено правилами ФИФА.

На 84-й минуте главный тренер "Реала" Карло Анчелотти решил выпустить на поле защитника Альваро Одриосолу вместо автора единственного гола Марко Асенсио.

В тот момент, когда испанский хавбек покидал поле, Камавинга захромал и попросил заменить его. В итоге именно француз был заменен, Асенсио остался на поле, и Одриосола вышел вместо Камавинга.

"Хетафе" принял решение подать жалобу в комитет по соревнованиям на отмененную замену мадридцев. Клуб считает, что это не соответствует правилам. Начато разбирательство. Комитет направил жалобу "Реалу", у которого есть три дня на ответ.

Если будет принято решение о том, что замена была совершена не по правилам, "Реалу" засчитают техническое поражение со счетом 0:3. Также клуб выплатит штраф от шести до девяти тысяч евро.

На данный момент "Реал" с 71 баллом занимает второе место в турнирной таблице. Чемпионом Испании досрочно стала "Барселона" (85). Замыкает тройку мадридский"Атлетико" (69).