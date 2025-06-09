"Реал" избавится от двух игроков ради трансфера "нового Месси"

"Реал" близок к заключению контракта с молодым аргентинским талантом Франко Мастантуоно из "Ривер Плейт" примерно за 46 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.

Родившийся в 2007 году атакующий полузащитник считается одной из главных надежд аргентинского футбола. Его даже называют "новым Месси".

Мастантуоно подпишет шестилетний контракт, который будет действовать до 2031 года. Первоначально планировалось, что он останется в Аргентине до декабря, однако теперь переход в "Реал" запланирован на август 2025 года, после окончания Клубного чемпионата мира.



По данным Don Balon, мадридский клуб планирует частично покрыть расходы на трансфер за счет возможных продаж Мигеля Гутьерреса и Такэфуса Кубо - игроков, доля прав на которых принадлежит "Реалу" на 50 процентов. Если "Жирона" активирует отступные за Гутьерреса в размере 35 миллионов евро, "Реал" получит около 12 миллионов. Отступные за Кубо, выступающего за "Реал Сосьедад", составляют 60 миллионов евро, что может принести клубу около 30 миллионов евро. Впрочем, мадридский клуб не рассчитывает на эти сделки как на обязательные, а рассматривает их как потенциальные варианты в преддверии летнего трансферного окна.

Мастантуоно присоединится к "Реалу" летом и получит возможность адаптироваться к европейскому футболу под руководством опытных тренеров и игроков. Клуб надеется, что он станет ключевой фигурой "сливочных" в будущем.