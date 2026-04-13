Испания
Вчера 08:21

"Реал" хочет подписать 20-летнего испанского таланта

"Реал" проявляет интерес к 20-летнему нападающему клуба "Реал Сосьедад Б" Горке Каррере, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, мадридцы внимательно следят за прогрессом форварда, который проводит яркий сезон в Сегунде.

На счету Карреры — 33 матча, 13 голов и 3 результативные передачи. В "Реале" высоко оценивают его голевое чутьё, движение в штрафной и потенциал развития.

Сообщается, что в случае трансфера "сливочные" могут рассмотреть вариант с последующей арендой игрока на 1-2 сезона для получения игровой практики.

"Реал" продолжает стратегию по привлечению перспективных испанских футболистов с прицелом на будущее.

Контракт Карреры с ФК "Реал Сосьедад" действует до 30 июня 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27
20 Леванте 30 6 8 16 34-50 26

