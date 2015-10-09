"Реал" хочет подписать 20-летнего испанского таланта

"Реал" проявляет интерес к 20-летнему нападающему клуба "Реал Сосьедад Б" Горке Каррере, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, мадридцы внимательно следят за прогрессом форварда, который проводит яркий сезон в Сегунде.

На счету Карреры — 33 матча, 13 голов и 3 результативные передачи. В "Реале" высоко оценивают его голевое чутьё, движение в штрафной и потенциал развития.

Сообщается, что в случае трансфера "сливочные" могут рассмотреть вариант с последующей арендой игрока на 1-2 сезона для получения игровой практики.

"Реал" продолжает стратегию по привлечению перспективных испанских футболистов с прицелом на будущее.

Контракт Карреры с ФК "Реал Сосьедад" действует до 30 июня 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

