"Реал" готовит громкий трансфер фаворита на "Золотой мяч". Причем бесплатно

"Реал" нацелен подписать звезду "Ливерпуля" Мохамеда Салаха - одного из главных претендентов на "Золотой мяч". Интересно, что потенциальный переход египтянина может обойтись мадридцам абсолютно бесплатно. Такой трансфер способен стать настоящим триумфом на рынке, передают Vesti.kz со ссылкой на Todofichajes.

Контракт звездного вингера "мерсисайдцев" истекает летом этого года, и переговоры о продлении зашли в тупик. Если стороны так и не договорятся, Салах станет свободным агентом и сможет выбрать любой клуб.



Саудовские клубы уже давно проявляют активный интерес к египтянину, предлагая огромные суммы. По информации инсайдеров, речь идет о контрактах с доходом около 85 миллионов долларов в год, что почти в три раза больше его текущей зарплаты в "Ливерпуле".

Однако сам Салах неоднократно говорил, что хотел бы попробовать свои силы в испанской Ла Лиге.

Его давно привлекают "Реал" и "Барселона", хотя до этого переходы так и не состоялись из-за контрактных обязательств с "Ливерпулем" и наличия других звезд на позициях, которые могли занять место египтянина.



"Барселона" рассматривает вариант подписания Салаха для усиления атаки в случае ухода Роберта Левандовски или Френки де Йонга. Но финансовые ограничения каталонцев могут стать преградой, если египтянин не согласится на существенное снижение зарплаты.

Что касается "Реала", то на данный момент мадридский клуб полагается на Винисиуса Жуниора и Родриго, но уход одного из них может открыть дорогу для подписания Салаха.



Если трансфер состоится, это станет громким шагом "сливочных" в стремлении укрепить свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов.

Для Салаха возможный переход в Ла Лигу - это не просто новый этап карьеры, но и шанс добавить еще одну яркую страницу в его историю успеха и, возможно, обеспечить себе "Золотой мяч" в 2025 году.