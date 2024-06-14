"Реал" достиг соглашения с великим аргентинским талантом

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 20:50
©depositphotos.com/ChinaImages

Президент "Реала" Флорентино Перес хочет подписать жемчужину аргентинского "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно, передают Vesti.kz

По информации Sport.es, "сливочные" уже достигли соглашения с аргентинским полузащитником, который уже несколько месяцев находится в поле их зрения. Стороны договорились о зарплате, но еще не все урегулировано.

Сторонам еще предстоит договориться о сумме трансфера, так как в контракте игрока предусмотрена опция об отступных в размере 45 миллионов евро. Тем не менее мадридцы заинтересованы в скорейшем заключении сделки, учитывая интерес к футболисту со стороны других клубов.

Мастантуоно - игрок с универсальной левой ногой, способный сыграть на фланге, а также на позиции креативного полузащитника или второго нападающего, на счету которого два гола и одна результативная передача в 18 матчах за "Ривер Плейт". Помимо цены "Реалу" также придется согласовать дату прибытия игрока, который не может покинуть свой клуб до достижения совершеннолетия.

Метки:
Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:50
Испания
"Реал" достиг соглашения с великим аргентинским талантом
Сегодня , 12:51
Испания
Мбаппе причисляют к новой иконе "Реала"
Вчера , 23:17
Испания
Главная сенсация Европы подписала таланта "Барселоны"
Вчера , 21:26
Испания
Стали известны трансферные планы "Барселоны" на лето
Вчера , 20:29
Испания
В Испании запросили для Анчелотти пять лет тюрьмы: подробности
Вчера , 16:39
Испания
Обладатель "Золотого мяча" отказался от двух миллиардов в "Реале"
12 июня, 23:54
Испания
Мбаппе захотел получить "Золотой мяч"
12 июня, 20:00
Испания
Стала известна дата презентации Мбаппе в "Реале"
12 июня, 10:30
Испания
ПСЖ нашел звездного форварда на замену Мбаппе
12 июня, 08:47
Испания
Клуб Роналду предложил звезде "Реала" контракт на 100 миллионов
© 2008 - 2024 ТОО «EML»