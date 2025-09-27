"Реал" и "Атлетико" забили 4 гола в первом тайме мадридского дерби

"Атлетико" и "Реал" совместными усилиями забили четыре гола в матче седьмого тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

По итогам первого тайма мадридского дерби на стадионе "Сивитас Метрополитано" счет 2:2.

Счёт открыл Робен Ле Норман, но почти сразу ответил Килиан Мбаппе. Затем Арда Гюлер вывел "Реал" вперёд, однако Александер Сёрлот восстановил равновесие.

Отдельным эпизодом стал момент с голом Клемана Ленгле - защитник "Атлетико" отправил мяч в ворота рукой. Арбитр отменил взятие только после подсказки VAR.

Отметим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.