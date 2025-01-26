Футболисты мадридского "Реала" одержали убедительную победу над "Вальядолидом" в испанской Ла Лиге, передают Vesti.kz.

Встреча 21-го тура прошла в Вальядолиде на стадионе "Хосе Соррилья" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Хет-трик оформил Килиан Мбаппе (30-я минута, 57-я и 90+1-я - с пенальти).

У хозяев поля на 90-й минуте был удален Марио Мартин.

"Реал" набрал 49 очков и закрепил свое лидерство в турнирной таблице, а "Вальядолид" с 15 очками остался на последнем, 20-м месте.

1 февраля "Вальядолид" сыграет на выезде с "Вильярреалом", а "Реал" в этот день встретится в гостях с "Эспаньолом".