Вингер "Реала" Винисиус Жуниор стал главным критиком нового главного тренера Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon. Недовольство внутри команды также выражают некоторые запасные игроки.

Алонсо проводит первые месяцы в мадридском клубе и уже столкнулся с трудностями в управлении эго футболистов. Винисиус, по мнению экспертов, один из самых "взрывных" игроков в раздевалке и не скрывает своего недовольства. Запасные игроки, которые не получают игровой практики, также присоединились к критике работы тренера.

Большинство команды, однако, поддерживает тренера. Главным сторонником Алонсо является Феде Вальверде, а наставник активно доверяет молодым игрокам: Дин Хёйсен, Альваро Каррерас, Арда Гюлер и Франко Мастантуоно регулярно выходят в стартовом составе. Винисиусу не нравится, что его соотечественники Родриго и травмированный Эндрик не получают игровых шансов.





Конфликт вокруг Мбаппе

Винисиус недоволен своей ролью без мяча, ощущая себя "подмастерьем" Килиана Мбаппе. С момента прихода француза его игровая форма снизилась, а отсутствие "Золотого мяча" также сказалось на настроении. По мнению бразильца, клуб и Алонсо больше доверяют Мбаппе, чем ему.

Француз является лучшим бомбардиром "Реала" и обладателем "Золотой бутсы" прошлого сезона, однако мало работает без мяча, что вызывает критику со стороны Винисиуса. Бразилец считает, что с него требуют больших усилий без мяча, а за французом подобного контроля нет.

Прямой разговор с тренером

Хаби Алонсо провёл беседу с Винисиусом после клубного чемпионата мира, поскольку счёл, что работа бразильца без мяча недостаточна для нужд команды. Матч против ПСЖ стал поворотным моментом: Винисиус воспринял это как попытку тренера переложить ответственность за плохую игру на него. С тех пор дистанция между игроком и тренером увеличилась, а недовольство Винисиуса и запасных продолжает ощущаться в раздевалке.