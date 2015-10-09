Раздевалка "Барсы" разнесла игрока за провал в матче Ла Лиги

Во время провального матча с "Райо Вальекано" (1:1) левый защитник "Барселоны" Алехандро Бальде несколько раз ошибался в обороне, что заставило нападающего Рафинью прилагать дополнительные усилия. После игры бразилец сделал ему строгий выговор в раздевалке, передают Vesti.kz.

Переоценка собственной скорости

По информации Don Balon, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик отметил, что Алехандро Бальде демонстрирует высокий уровень только когда полностью сосредоточен. Частые ошибки в обороне связаны с неправильным выбором позиции и переоценкой собственной скорости.

Критика со стороны партнёров

Не только Рафинья выразил недовольство — к критике присоединились защитники Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен, которые сделали строгий выговор Алехандро Бальде. Игрокам надоело исправлять его промахи, что сказывается на командной игре.

На данный момент "Барселона" с 7 очками идёт пятой в турнирной таблице Ла Лиги. Следующую игру каталонцы проведут на своём поле с "Валенсией" 14 сентября.