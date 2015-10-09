Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Раздевалка "Барсы" разнесла игрока за провал в матче Ла Лиги

Раздевалка "Барсы" разнесла игрока за провал в матче Ла Лиги

Во время провального матча с "Райо Вальекано" (1:1) левый защитник "Барселоны" Алехандро Бальде несколько раз ошибался в обороне, что заставило нападающего Рафинью прилагать дополнительные усилия. После игры бразилец сделал ему строгий выговор в раздевалке, передают Vesti.kz.

Переоценка собственной скорости

По информации Don Balon, главный тренер "Барселоны" Ханси Флик отметил, что Алехандро Бальде демонстрирует высокий уровень только когда полностью сосредоточен. Частые ошибки в обороне связаны с неправильным выбором позиции и переоценкой собственной скорости.


Критика со стороны партнёров

Не только Рафинья выразил недовольство — к критике присоединились защитники Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен, которые сделали строгий выговор Алехандро Бальде. Игрокам надоело исправлять его промахи, что сказывается на командной игре.

На данный момент "Барселона" с 7 очками идёт пятой в турнирной таблице Ла Лиги. Следующую игру каталонцы проведут на своём поле с "Валенсией" 14 сентября.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

