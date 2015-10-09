Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Вчера 14:57
 

Футболисты "Селтика" вновь пострадают от игроков "Кайрата"? Их ждёт ещё одна встреча

  Комментарии (1)

Футболисты "Селтика" вновь пострадают от игроков "Кайрата"? Их ждёт ещё одна встреча Киран Тирни, Валерий Громыко и Лиам Скейлз. Фото: ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов©

Противостояние между "Кайратом" и "Селтиком" в Лиге чемпионов уже вошло в историю казахстанского футбола. Болельщики шотландского клуба навсегда запомнят этот кошмарный для них результат, ведь вылет из главного континентального турнира сильно ударил по их клубу.

1

Продолжение
Битва между клубами из Алматы и Глазго завершилась неделю назад, но уже на следующей неделе вновь будет противостояние между игроками "Кайрата" и "Селтика", однако не командное, а внутреннее - на поле вновь пересекутся игроки этих клубов, но уже на международном уровне. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о скорой встрече старых "друзей".

Энтони Рэлстон и игроки

В понедельник, 8 сентября, в Залаэгерсеге (Венгрия) пройдёт игра квалификации ЧМ-2026 между сборными Беларуси и Шотландии. Дело в том, что в состав первых были вызваны игроки "Кайрата" Александр Мартынович и Валерий Громыко, а в заявке шотландцев имеются Энтони Рэлстон и Киран Тирни из "Селтика".

В противостоянии "Кайрата" и "Селтика" белорусские футболисты казахстанского клуба отыграли без замен. Два тайма в Шотландии, а затем два тайма плюс два овертайма с серией пенальти в Алматы. Громыко не забил первый 11-метровый, но после Мартынович реализовал свою попытку.

Что касается Тирни и Рэлстона, то первый в обеих играх выходил в старте, но заменялся ближе к концу второго тайма. Рэлстон же в первой игре вышел на замену уже в первом тайме, из-за травмы партнёра по команде, а в ответном матче отыграл 105 минут.

Валерий Громыко и Киран Тирни

На счету 38-летнего Мартыновича, капитана "Кайрата" и сборной Беларуси, 82 матча и два гола в футболке национальной команды. У 28-летнего Громыко 24 игры за сборную и три гола.

Футболисты "Селтика" тоже имеют опыт на международном уровне: 28-летний Тирни провёл 50 матчей за команду и забил один гол, а у 26-летнего Рэлстона 21 игра и один гол.

Если и в этот раз Мартыновичу и Громыко удастся шокировать команду, в которой играют Тирни и Рэлстон, то они будут сниться соперникам в кошмарных снах. Да и вообще, тогда об игроках "Кайрата" заговорят не только фанаты "Селтика", но и всего шотландского футбола.

Валерий Громыко и Энтони Рэлстон

Добавим, что в ближайшие дни команду Беларуси ждут выездной матч с Грецией (5 сентября) и считающейся домашней игра с Шотландией в Венгрии (8 сентября).

В сборную Беларуси, помимо игроков "Кайрата", вызов получили голкипер "Жениса" Сергей Игнатович, полузащитник "Астаны" Макс Эбонг и хавбек "Актобе" Никита Корзун.

Шотландцы же сыграют на выезде с Данией (5 сентября) и Беларусью (8 сентября).

Фото: ФК "Кайрат"©️

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Греция   •   Групповой этап, мужчины
5 сентября 23:45   •   не начат
Греция
Греция
- : -
Беларусь
Беларусь
