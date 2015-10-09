Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Казахстан(футбол)
Вчера 20:40
 

В сборной Казахстана вынесли вердикт Сатпаеву перед матчем отбора к ЧМ

  Комментарии (3)

Поделиться
В сборной Казахстана вынесли вердикт Сатпаеву перед матчем отбора к ЧМ Дастан Сатпаев. ©КФФ

Ассистент Али Алиева, главного тренера сборной Казахстана, Елдос Ахметов высказался о 17-летнем нападающем алматинского "Кайрата" Дастане Сатпаеве, передают Vesti.kz.

Поделиться
3

Ассистент Али Алиева, главного тренера сборной Казахстана, Елдос Ахметов высказался о 17-летнем нападающем алматинского "Кайрата" Дастане Сатпаеве, передают Vesti.kz.

Продолжение
В сборной России отреагировали на заявление главы УЕФА
Вчера 22:35  
Стало известно о возможности прихода Моуриньо в сборную Казахстана
Вчера 22:55  
В сборной Бельгии поменяли капитана перед матчем с Казахстаном
Сегодня 08:56  
Анчелотти шокировал фанатов: почему Неймар снова вне сборной Бразилии
Сегодня 09:22  

"Показатели Дастана говорят сами за себя. Он входит в число лучших бомбардиров чемпионата Казахстана. В начале были опасения, что он слишком молод, может рано повзрослеть, есть риск травм. Но если посмотреть на его трудолюбие и физическую комплектацию, не скажешь, что он мальчик", — сказал Ахметов на YouTube-канале "Спорт Министрі".

"Он довёл себя до такой формы, что способен играть на одном уровне со взрослыми. Во-первых, всё благодаря Аллаху, во-вторых, его трудолюбию, в-третьих, он — особенный. Он, как Ямаль, только родился в Казахстане", — добавил специалист.

В текущем сезоне Сатпаев провёл 31 матч за "Кайрат" во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

На данный момент Дастан находится в расположении национальной сборной - уже завтра, 4 сентября, подопечным Али Алиева предстоит сыграть домашний матч против Уэльса в рамках отбора к чемпионату мира-2026.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:0
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 679 человек

Реклама

Живи спортом!