Лидер "Кайрата" сделал заявление про смену клуба

Полузащитник алматинского "Кайрата" и сборной Беларуси Валерий Громыко ответил на вопрос про смену команды, передают Vesti.kz.

— Матчи в Лиге чемпионов и за сборную Беларуси — это ведь и шанс обратить на себя внимание. Есть в планах сменить Казахстан на еще более крепкий чемпионат?

— "Как говорится, дай бог, конечно. Но пока мыслей об этом нет. Пока просто получаю удовольствие от момента. Долго шел к тому, что сейчас есть — и здорово, что в карьере что-то стало получаться. Стараюсь много над собой работать — надеюсь, это воздастся. А что будет в будущем — подумаю потом", — цитирует слова Громыко Betnews.by.

28-летний полузащитник Громыко защищает цвета действующего чемпиона Казахстана с лета 2024 года, когда перебрался в клуб из кызылординского "Кайсара" в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне белорусский игрок провёл за алматинцев 30 матчей во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Трансферная стоимость футболиста на данный момент составляет 1,2 миллиона евро.

