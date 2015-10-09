Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Прямая трансляция матча Казахстан - Уэльс в отборе на ЧМ-2026

Сегодня, 4 сентября, сборная Казахстана по футболу проведет матч отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Уэльса, сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет на стадионе "Астана Арена" в столице и начнется в 19:00. Прямая трансляция состоится на телеканале Qazsport и начнется в 18:50.

Прямая трансляция матча Казахстан - Уэльс

Накануне национальная команда провела предматчевую тренировку, а перед прессой выступили главный тренер Али Алиев и защитник Нуралы Алип.

Добавим, 7 сентября подопечные Алиева сыграют на выезде с Бельгией.

Напомним, сборная Казахстана представлена в группе J вместе с командами Северной Македонии, Уэльса, Бельгии и Лихтенштейна.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:0
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 682 человек

