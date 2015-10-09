Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Алиев рассказал о новых травмах в сборной Казахстана. Ещё два футболиста пропустят матч с Уэльсом?

  Комментарии (2)

Али Алиев на тренировке сборной Казахстана. Фото: КФФ©

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев рассказал о кадровых проблемах команды. Завтра его подопечных ждёт важный матч квалификации чемпионата мира-2026 с Уэльсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев рассказал о кадровых проблемах команды. Завтра его подопечных ждёт важный матч квалификации чемпионата мира-2026 с Уэльсом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча между сборными Казахстана и Уэльса состоится завтра, 4 сентября, на стадионе "Астана Арена". Она начнётся в 19:00 по казахстанскому времени.

"Хочу поблагодарить всех за подготовку игроков к этому циклу. Мы объездили почти все города, где играли наши команды. Благодарю руководство клубов, тренеров. Сегодня мы собрали лучших игроков, на взгляд тренерского штаба. К сожалению, не обошлось без травм, но это нормальный естественный процесс. Мы потеряли Еркина Тапалова в связи с плотным графиком, он повредил хрящ. Мышечная травма имеется у Ислама Чеснокова, будет принимать решение по нему, исходя из стратегии на игру", - сказал Алиев.

Ранее стало известно, что Бахтиёр Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана.

Напомним, что после трёх туров квалификации в активе сборной Казахстана три набранных очка. Это позволяет подопечным Алиева находиться на четвёртом месте из пяти возможных.

Что касается валлийцев, то они сыграли четыре встречи и набрали семь очков. Сейчас они располагаются на второй позиции в отборочной группе J.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:0
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 681 человек

