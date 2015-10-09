Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 20:20
 

Лёгкая победа? Тренер сборной Уэльса сделал заявление о матче с Казахстаном

  Комментарии (2)

Поделиться
Лёгкая победа? Тренер сборной Уэльса сделал заявление о матче с Казахстаном Сборная Казахстана по футболу. ©КФФ

Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами высказался о предстоящем матче против Казахстана в рамках отбора к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться
2

Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами высказался о предстоящем матче против Казахстана в рамках отбора к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

"Я не говорил, что мы плохо сыграли в обороне против Бельгии. Нужно было лишь подкорректировать пару моментов, потому что у бельгийцев и казахстанцев разный профиль игроков. Я видел немало молодых футболистов Казахстана — это будущее вашей сборной.

Завтра будет сложный матч, вне зависимости от обстоятельств. Сюда никто не может приехать и рассчитывать на лёгкую победу. Что касается искусственного газона — для наших игроков это непривычная поверхность, мало кто играет на ней регулярно. Но качество поля здесь очень хорошее", — цитирует слова Беллами BorodAbata.kz.

Напомним, 4 сентября сборная Казахстана проведёт домашний матч против команды Уэльса в Астане, а уже 7 сентября сыграет в Брюсселе с национальной сборной Бельгии. После трёх туров квалификации подопечные Али Алиева занимают четвёртую строчку в группе, набрав три очка.

Тренер Уэльса раскритиковал условия в Астане перед матчем отбора ЧМ со сборной Казахстана

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:0
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 682 человек

Реклама

Живи спортом!