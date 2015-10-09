Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Вчера 16:05
 

Тренер Уэльса раскритиковал условия в Астане перед матчем отбора ЧМ со сборной Казахстана

  Комментарии

Тренер Уэльса раскритиковал условия в Астане перед матчем отбора ЧМ со сборной Казахстана Крейг Беллами. ©ig.com/fawales

Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами признался, что не в восторге от искусственного газона в Астане, где его команда проведёт матч отбора на ЧМ-2026 против Казахстана, передают Vesti.kz.

Специалист уверен, что на высшем уровне должны использоваться исключительно натуральные поля.

"Мы на нём не играем, мы к нему не привыкли, и я не поклонник такого покрытия. Честно говоря, не вижу причин для сборных использовать искусственные поля. Для низших уровней — возможно, когда нет денег на содержание, но не для топ-уровня", — цитирует слова Беллами Nation Cymru.

При этом наставник валлийцев не уверен, что покрытие даст преимущество подопечным Али Алиева.

"Не знаю, есть ли у Казахстана от этого польза. Мяч всё равно движется. Но на ногах это сказывается сильнее — суставы и голеностоп чувствуют нагрузку больше, чем на траве".

Напомним, 4 сентября сборная казахстана примет команду из Уэльса в Астане, а 7 сентября национальная дружина сыграет в Брюсселе против команды Бельгии. После трёх туров казахстанцы идут на четвёртой позиции в группе, имея в активе три очка.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:0
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 682 человек

Живи спортом!