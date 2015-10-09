Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Вчера 19:20
 

В "Кайрате" признались о нарушении правил Лиги чемпионов

Валерий Громыко. ©Болат Айтмолда, Vesti.kz

Полузащитник алматинского "Кайрата" Валерий Громыко рассказал о нарушении правила Лиги чемпионов во время матча квалификации против шотландского "Селтика", передают Vesti.kz.

1

По словам белорусского футболиста эпизод произошёл в кульминационный момент игры - когда вратарь "жёлто-чёрных" Темирлан Анарбеков потащил решающий пенальти в послематчевой серии.

"Так я расскажу, что мы немного поспешили с празднованием. Согласно правилам, последний удар, если вратарь отражает пенальти, все равно просматривает VAR. Чтобы удостовериться, правильно ли голкипер вел себя в воротах, не выходил ли и так далее. Но всех настолько переполняли эмоции, что это проигнорировали и побежали радоваться.

Слезы сами собой на глаза навернулись. Попадание в лигочемпионскую осень — это то, к чему идешь всю карьеру, преодолевая трудности и травмы. Достичь такого — дорогого стоит", — цитирует слова Громыко Betnews.by.

Отметим, что УЕФА о нарушении и его последствиях заявлений не делал.

Напомним, по итогам двух встреч алматинцев с "Селтиком" не было забито ни одного гола, поэтому судьба прохода решалась ударами с "точки". Точнее оказался "Кайрат" (3:2), впервые в истории пробившись в основной этап главного еврокубка.

Теперь полопченым Рафаэля Уразбахтина предстоит побороться за выход в плей-офф. Противостоять им на пути к цели будут мадридский "Реал", "Брюгге" из Бельгии, греческий "Олимпиакос", кипрский "Пафос", миланский "Интер", лондонский "Арсенал", лиссабонский "Спортинг" и датский "Копенгаген". Полное расписание матчей "Кайрата" в ЛЧ доступно по ссылке.

