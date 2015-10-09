К Зайнутдинову или Алипу? Моуриньо начал переговоры с клубами РПЛ

Португальский специалист Жозе Моуриньо готов продолжить карьеру в российской премьер-лиге (РПЛ) после расставания с турецким "Фенербахче", передают Vesti.kz.

Как сообщает Turkiyetoday со ссылкой на Euro Football, 62-летний наставник через посредников провёл предварительные консультации с российскими клубами. Португалец требует контракт минимум на два года и гарантированную зарплату в размере 20 миллионов евро в год.

По данным источника, российские клубы готовы удовлетворить финансовые запросы Моуринью, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером РПЛ. При этом его имя также связывают с "Ноттингем Форест" и "Вест Хэмом", однако вариант с чемпионатом России выглядит более привлекательным и в спортивном, и в финансовом плане.

Назван клуб-фаворит на подписание Жозе Моуриньо после увольнения из "Фенербахче"

Напомним, Моуринью возглавил "Фенербахче" в 2024 году, но его работа в Стамбуле продлилась всего 14 месяцев. Увольнение последовало после поражения от "Бенфики" по сумме двух матчей (0:1) в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим также, что в РПЛ выступают сразу три казахстанских футболиста: Нуралы Алип в "Зените", Бахтиёр Зайнутдинов в "Динамо" и Максим Самородов в "Ахмате".