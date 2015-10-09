Нуралы Алип узнал, куда может уйти из "Зенита"

Комментатор "Матч ТВ" Артем Шмельков оценил перспективы казахстанского защитника Нуралы Алипа и рассказал, стоит ли ему менять клуб в поисках игровой практики, передают Vesti.kz.

Последние сезоны Алип остаётся в статусе резервиста "Зенита".

"А нужно ли Алипу уходить? Если в последние сезоны его положение никак не меняется, значит, нет. Конкретно Нуралы в этом не заинтересован, а в "Зените" понимают, для чего нужен такой игрок. Хотя вообще это лидер какого-нибудь середняка РПЛ или проверенная опция для топа первой лиги (ФНЛ). Там тоже есть любопытные проекты, в которые казахстанец мог бы вписаться.

Если пофантазировать, многие европейские клубы — допустим, польские, венгерские, сербские или австрийские — вполне могли бы позариться на Алипа. Другое дело, что в Санкт-Петербурге ему очень-очень комфортно", — рассказал он в интервью BorodAbata.kz.