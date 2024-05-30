Раскрыты планы "Реала" по трансферу Мбаппе

Стало известно, когда мадридский "Реал" намерен объявить о переходе нападающего Килиана Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермена", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, план руководства "Реала" состоит в том, чтобы формально заключить сделку с французом и публично сообщить о ней до начала чемпионата Европы-2024 в Германии. Турнир стартует 14 июня.

Отмечается, что ПСЖ не сможет помешать его осуществлению.

Сейчас же "Реал" сосредоточен на финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" (Лондон) против "Боруссии" Дортмунд.

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

Ранее Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ по окончании контракта, который истекает в июне 2024 года. Сообщалось, что нападающий подпишет с "Реалом" пятилетний контракт, по которому будет получать 15 миллионов евро в год - меньше того, что ему платили парижане.

За ПСЖ Мбаппе выступает с 2017 года. За это время он сыграл в составе парижан 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза - Кубок страны, трижды - Суперкубок Франции и дважды - Кубок французской лиги.

В нынешнем сезоне Килиан сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал десять голевых передач. Француз был признан лучшим футболистом сезона в Европе.

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