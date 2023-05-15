Президент "Барселоны" ответил на вопрос о возвращении Месси

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 09:06
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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта после досрочного чемпионства каталонского клуба ответил на вопрос испанских СМИ о возможном возвращении Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

"Мы сделаем все возможное для его возвращения", - сказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что Месси летом покинет ПСЖ и может вернуться в "Барселону". Также отмечалось, что у него есть вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии, где ему предлагают рекордный контракт с зарплатой около 500 миллионов евро.

До 2021 года аргентинец защищал цвета каталонцев, после чего перешел в "Пари Сен-Жермен". Его контракт с французским клубом истекает 30 июня. За парижан он провел 29 матчей в чемпионате Франции, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

Напомним, что "Барселона" после победы над "Эспаньолом" гарантировала себе чемпионство за четыре тура до конца Ла Лиги.

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Метки:
Месси Лионель Барселона Ла Лига

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