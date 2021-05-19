Президент "Барселоны" Жоан Лапорта признал необходимость изменений в каталонском клубе. В текущем сезоне "сине-гранатовые" с 76 очками идут на третьем месте, потеряв все шансы на чемпионский титул.

"Я сказал, что в конце сезона оценю команду, основываясь на ее игре и результатах. Мы выиграли Кубок Испании и очень гордимся этим успехом, но очень рано вылетели из Лиги чемпионов и проиграна Ла Лига.

Со следующей недели вы увидите ряд решений, которые мы примем. Мы их прокомментируем. Необходимо упорно и эффективно работать, чтобы команда была конкурентоспособной и побеждала в Лиге чемпионов и чемпионате. Я считаю, что необходимо завершить цикл и обновиться", - цитирует Лапорту "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Marca.

Ранее отмечалось, что каталонцев покинет нынешний наставник Рональд Куман. Вероятность ухода нидерландца оценивается в 99 процентов. Заключительный матч в чемпионате команда проведет на выезде 22 мая против "Эйбара".

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