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"Барселона" решила судьбу главного тренера

Каталонцы выиграли только один матч из последних пяти.

"Барселона" решила судьбу главного тренера
Рональд Куман. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман почти однозначно покинет пост. Президент клуба Жоан Лапорта полон решимости найти замену специалисту в конце сезона, сообщает Eurosport со ссылкой на Sport.es.

Будущее Кумана в "Барселоне" осложняется после неудачного конца сезона. Каталонский клуб принял решение сменить тренера на 99 процентов - оставшийся 1 процент отводится на проблемы "сине-гранатовых" с поиском замены Куману. Усугубляет ситуацию тот факт, что Куман назначен в клуб не при Лапорте.
 
"Барселона" выиграла только один матч из последних пяти. В минувшие выходные команда Кумана лишилась шансов на чемпионство. "Атлетико" обгоняет каталонцев на семь очков, имея матч в запасе, "Реал" опережает "сине-гранатовых" на пять баллов.

Следующий матч каталонцы проведут 22 мая против "Эйбара".

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Метки:
Куман Рональд Барселона Ла Лига Испания

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