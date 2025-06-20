Руководство "Барселоны" готовится к замене Роберта Левандовски, контракт которого истекает в 2026 году. В клубе рассматривают варианты на перспективу и уже начали поиски игрока, способного занять его место в атаке, передают Vesti.kz.

Как информирует El Nacional, одним из главных кандидатов считался Александер Исак из "Ньюкасла". Его технический арсенал, физические данные и опыт выступлений в АПЛ хорошо соответствуют требованиям нового тренерского штаба. Изначально клуб намеревался вернуться к переговорам по Исаку ближе к 2026 году, рассчитывая на более приемлемую цену.

На сцену выходит "Ливерпуль"

Однако планы "Барселоны" неожиданно осложнились. Сообщается, что "Ливерпуль" уже сделал официальное предложение "Ньюкаслу" о покупке Исака этим летом. В клубе с "Энфилда" ищут нового нападающего, и швед является одним из ключевых вариантов. "Ньюкасл" рассматривает эту сделку, что может лишить каталонцев возможности вести переговоры позже.

"Барселона" в текущих условиях не может соперничать с английскими клубами в финансовом плане, что ставит под угрозу реализацию изначальной стратегии.





Вектор смещается в сторону Хулиана Альвареса

Несмотря на интерес к Исаку, в приоритете у спортивного руководства "Барселоны" по-прежнему остается Хулиан Альварес. Аргентинский нападающий идеально вписывается в планируемую систему с Ламином Ямалем и Нико Уильямсом в атаке. Однако и его трансфер возможен не раньше 2026 года - при условии финансовой стабильности клуба и наличия свободного бюджета для крупной сделки.





Планы на паузе

Уход Исака в "Ливерпуль" может заставить "Барселону" пересмотреть свою стратегию по формированию нападения будущего. В клубе сохраняют уверенность, что Альварес может стать ключевой фигурой, но окончательное решение будет зависеть от ситуации на трансферном рынке в ближайшие сезоны.