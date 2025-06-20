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Преемника Левандовски решили увести у "Барсы": но есть план B

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Руководство "Барселоны" готовится к замене Роберта Левандовски, контракт которого истекает в 2026 году. В клубе рассматривают варианты на перспективу и уже начали поиски игрока, способного занять его место в атаке, передают Vesti.kz.

Как информирует El Nacional, одним из главных кандидатов считался Александер Исак из "Ньюкасла". Его технический арсенал, физические данные и опыт выступлений в АПЛ хорошо соответствуют требованиям нового тренерского штаба. Изначально клуб намеревался вернуться к переговорам по Исаку ближе к 2026 году, рассчитывая на более приемлемую цену.

На сцену выходит "Ливерпуль"

Однако планы "Барселоны" неожиданно осложнились. Сообщается, что "Ливерпуль" уже сделал официальное предложение "Ньюкаслу" о покупке Исака этим летом. В клубе с "Энфилда" ищут нового нападающего, и швед является одним из ключевых вариантов. "Ньюкасл" рассматривает эту сделку, что может лишить каталонцев возможности вести переговоры позже.

"Барселона" в текущих условиях не может соперничать с английскими клубами в финансовом плане, что ставит под угрозу реализацию изначальной стратегии.


Вектор смещается в сторону Хулиана Альвареса

Несмотря на интерес к Исаку, в приоритете у спортивного руководства "Барселоны" по-прежнему остается Хулиан Альварес. Аргентинский нападающий идеально вписывается в планируемую систему с Ламином Ямалем и Нико Уильямсом в атаке. Однако и его трансфер возможен не раньше 2026 года - при условии финансовой стабильности клуба и наличия свободного бюджета для крупной сделки.


Планы на паузе

Уход Исака в "Ливерпуль" может заставить "Барселону" пересмотреть свою стратегию по формированию нападения будущего. В клубе сохраняют уверенность, что Альварес может стать ключевой фигурой, но окончательное решение будет зависеть от ситуации на трансферном рынке в ближайшие сезоны.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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