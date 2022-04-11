Представитель Абрамовича отреагировал на информацию о покупке испанского клуба

Представитель Романа Абрамовича опроверг информацию о том, что российский бизнесмен намерен купить испанский футбольный клуб "Валенсия", сообщает Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что владелец "Валенсии" Питер Лим выставил клуб на продажу. По информации газеты Mirror, Абрамович может попытаться купить "Валенсию" после продажи лондонского "Челси".



"Информация не соответствует действительности", - заявил представитель Абрамовича.

Ранее также проходила информация, что российский олигарх хочет приобрести турецкий клуб "Гезтепе". Позже эту информацию опровергли.

Напомним, что в феврале Абрамович передал руководство лондонским клубом попечителям благотворительного фонда "Челси". В марте он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи "аристократов" четыре миллиарда фунтов.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира