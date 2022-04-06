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Абрамович купил новый клуб. Подробности

Абрамович купил новый клуб. Подробности
©Reuters
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Владелец "Челси" Роман Абрамович приобретет турецкий клуб "Гезтепе", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на D-Smart Spor.

По информации источника, стороны достигли договоренности. Официально о сделке будет объявлено 8 апреля.

"Гезтепе" в 31 матче набрал 27 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/2022. Лидером соревнований является "Трабзонспор" (71).

Позже заместитель председателя правления "Гезтепе" Талат Папатья отреагировал на информацию о приобретении турецкого клуба российским бизнесменом.

"Клуб не был продан Абрамовичу", - приводит слова Папатьи D-Smart Spor.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство лондонским клубом попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи "аристократов" четыре миллиарда фунтов (4,84 миллиарда евро).

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Метки:
Абрамович Роман Турция

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