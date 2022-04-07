Хет-трик Бензема помог "Реалу" обыграть "Челси", а "Бавария" сенсационно уступила в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" одержал гостевую победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Испанский клуб обыграл на выезде лондонский "Челси" (3:1). В первом тайме "Реал" забил дважды усилиями Карима Бензема, который отличился на 21-й и 24-й минутах. На 40-й минуте Кай Хаверц отыграл отставание, но в начале второй половины Бензема, воспользовавшись грубой ошибкой в обороне "Челси" оформил хет-трик, который стал для него четвертым в Лиге чемпионов. Больше забитых голов в этой встрече зафиксировано не было.

В параллельном матче испанский "Вильярреал" принимал немецкую "Баварию". Хозяева поля сумели забить быстрый гол. На восьмой минуте отличился Арно Данджума. Этот мяч оказался единственным в игре.

Ответные матчи в этих парах будут сыграны в ночь на 13 апреля.

Напомним, накануне английский "Манчестер Сити" обыграл на своем поле испанский "Атлетико" со счетом 1:0, а другой английский клуб "Ливерпуль" нанес поражение португальской "Бенфике" - 3:1.

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!