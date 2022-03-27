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В Лиге чемпионов задумались об изменении правила отбора участников

В Лиге чемпионов задумались об изменении правила отбора участников
©Reuters
Новости спорта Футбол Лига чемпионов

В Лиге чемпионов могут быть изменены правила, касающиеся принципа отбора участников турнира. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, члены Ассоциации европейских клубов лоббируют идею, согласно которой две команды будут попадать в Лигу чемпионов с учетом их места в клубном рейтинге УЕФА.

В таком случае клубы, которые займут в национальных первенствах места в зоне Лиги Европы или выиграют кубок, смогут претендовать на эти две путевки. Шансы на попадание в ЛЧ будут зависеть от выступлений клубов в течение последних пяти сезонов.

Отмечается, что Ассоциация европейских клубов уже ведет переговоры с УЕФА.

В данный момент в групповом этапе Лиги чемпионов играют 32 команды: 26 клубов, включая победителей ЛЧ и ЛЕ прошлого сезона, а также шесть победителей раунда плей-офф.

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Метки:
Лига чемпионов

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