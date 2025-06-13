Перес сообщил Хаби Алонсо о срыве ключевого трансфера

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо не сможет рассчитывать на полузащитника "Реал Сосьедада" Мартина Субименди в следующем сезоне, передают Vesti.kz.

У игрока - договоренность с "Арсеналом"

По информации Don Balon, президент "сливочных" Флорентино Перес сообщил Алонсо, что клуб сделал все возможное для оформления трансфера, однако сам футболист решил отказаться от перехода на "Сантьяго Бернабеу". Вместо этого он предпочел продолжить карьеру в английской премьер-лиге - сообщается, что у Субименди уже есть предварительная договоренность с лондонским "Арсеналом".





"Реал" переключается на другие варианты

Алонсо настаивал на выплате отступных в размере 60 миллионов евро, и несмотря на сомнения внутри клуба, руководство было готово активировать клаусулу. Однако игрок не дал согласия на переход, и теперь "Реал" официально вышел из гонки.

Отмечается, что "Реал" продолжает формировать состав на сезон-2025/26. Алонсо считает полузащиту одной из уязвимых позиций, и теперь клуб сосредоточится на поиске альтернатив.

Субименди - воспитанник клуба "Реал Сосьедад". На его счету 36 матчей в Ла Лиге сезона-2024/25, два гола и одна результативная передача.