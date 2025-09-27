Президент "Реала" Флорентино Перес почти определился с летними трансферами 2026 года, передают Vesti.kz.

Кого хочет подписать "Реал"

По информации Defensa Central, клуб намерен подписать защитника "Ливерпуля" Ибраима Конате и полузащитника "Комо" Нико Паса, ранее уже выступавшего за "Реал".

Работа без спешки

В "Реале" работают спокойно, без паники, но внимательно следят за трансферным рынком. Клуб уверен, что оба игрока могут стать важными элементами команды в следующем сезоне. Оба готовы защищать цвета "сливочных", полностью осознавая требования клуба.

Конате и Нико Пас

Конате пока не впечатлил стартом сезона в "Ливерпуле", но в Мадриде уверены в его потенциале. Нико Пас же приятно удивил всех: воспитанник "Реала" стал лидером "Комо" и одним из лучших игроков Серии А, заслужив возвращение в родной клуб.

Альтернативные варианты

Клуб также рассматривает несколько альтернатив на этих позициях, чтобы иметь запасной план на случай изменений в трансферной стратегии. Наибольшие сомнения вызывает Конате, но по поводу Нико Паса почти все уверены: он заслуживает места в составе "Реала" и сможет вносить вклад с самого начала, пусть и не сразу попав в стартовый состав.