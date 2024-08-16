Полузащитник "Пари Сен-Жермена" и сборной Португалии по футболу Данилу Перейра предложил себя "Барселоне", передают Vesti.kz со ссылкой на испанского инсайдера Жерара Ромеро.

32-летний Перейра выступает за ПСЖ с 2020 года, а его контракт с парижанами действует до 30 июня 2025-го. Это значит, что он может сменить клуб на вполне выгодных условиях для "Барселоны". Однако не факт, что каталонцы заинтересуются игроком, поскольку состав команды полностью сформирован.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Перейры в 8 миллионов евро. В его карьере также были португальские "Порту", "Маритиму", нидерландская "Рода", греческий "Арис" и итальянская "Парма".

В сборную Португалии, главной звездой которой является Криштиану Роналду, вызывается с 2015 года. В ее составе выигрывал чемпионат Европы (2016) и Лигу наций УЕФА (2019).