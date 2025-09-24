Испания
Сегодня 19:10

Объявлена дата первого в сезоне эль-класико "Реал" - "Барселона"

©ФК "Реал" Мадрид

Пресс-служба испанской Ла Лиги объявила дату первого в нынешнем сезоне матча между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной", передают Vesti.kz.

Эль-класико состоится 26 октября и пройдёт на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

На данный момент "Реал" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков из 18 возможных. "Барселона" отстает от мадридцев на пять очков, имея игру в запасе.

Напомним, в прошлом сезоне "Барселона" выиграла оба эль-класико. Под руководством Ханса-Дитера Флика каталонцы разгромили "Реал" со счётом 4:0 в первом круге и выиграли 4:3 во втором. По итогам чемпионата "Барселона" стала чемпионом, а мадридцы завершили сезон на втором месте.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
10 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2

