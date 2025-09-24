Пресс-служба испанской Ла Лиги объявила дату первого в нынешнем сезоне матча между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной", передают Vesti.kz.

Эль-класико состоится 26 октября и пройдёт на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

На данный момент "Реал" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков из 18 возможных. "Барселона" отстает от мадридцев на пять очков, имея игру в запасе.

Напомним, в прошлом сезоне "Барселона" выиграла оба эль-класико. Под руководством Ханса-Дитера Флика каталонцы разгромили "Реал" со счётом 4:0 в первом круге и выиграли 4:3 во втором. По итогам чемпионата "Барселона" стала чемпионом, а мадридцы завершили сезон на втором месте.