Обошел конкурентов: Хаби Алонсо получил признание в Испании

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо признан лучшим наставником Ла Лиги по итогам августа, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу испанкого чемпионата.

Под его руководством "сливочные" начали сезон без потерь - три победы в трёх турах: над "Осасуной" (1:0), "Овьедо" (3:0) и "Мальоркой" (2:1).

В числе претендентов на награду были также Эрнесто Вальверде ("Атлетик" Бильбао) и Маноло Гонсалес ("Эспаньол").

В следующем туре "Реал" встретится на выезде с "Реалом Сосьедад" 13 сентября. На данный момент команда Алонсо с девятью очками уверенно лидирует в таблице Ла Лиги.



