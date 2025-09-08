Испания
Вчера 23:59

Обошел конкурентов: Хаби Алонсо получил признание в Испании

©x.com/realmadrid

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо признан лучшим наставником Ла Лиги по итогам августа, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу испанкого чемпионата.

Под его руководством "сливочные" начали сезон без потерь - три победы в трёх турах: над "Осасуной" (1:0), "Овьедо" (3:0) и "Мальоркой" (2:1).

В числе претендентов на награду были также Эрнесто Вальверде ("Атлетик" Бильбао) и Маноло Гонсалес ("Эспаньол").

В следующем туре "Реал" встретится на выезде с "Реалом Сосьедад" 13 сентября. На данный момент команда Алонсо с девятью очками уверенно лидирует в таблице Ла Лиги.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

