Ла Лига объявила о санкциях в отношении несовершеннолетнего болельщика мадридского "Реала", допустившего расистские высказывания в адрес игрока "Барселоны" Ламина Ямаля во время матча против "сливочных" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 26 октября 2024 года, передаютVesti.kz.

Как сообщает El Nacional со ссылкой на пресс-службу Ла Лиги, фанат признал свою вину и был идентифицирован после подачи официальной жалобы лигой. В рамках дела, рассматриваемого прокуратурой по делам несовершеннолетних, в отношении него вынесено решение: запрет на посещение всех официальных матчей в течение одного года, 30 часов социально-воспитательных работ и обязательное письменное извинение перед пострадавшим.

В отчете, направленном после матча в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), зафиксированы расистские оскорбления, адресованные Ямалю во время празднования третьего гола "Барселоны" вместе с партнерами - Алехандро Бальде и Рафиньей. Среди них - оскорбления на почве происхождения и цвета кожи.

Ла Лига также отметила, что ожидает решения по делу двух совершеннолетних, сопровождавших несовершеннолетнего и также подозреваемых в оскорблениях Ямаля и Рафиньи.

Организация вновь подчеркнула свою приверженность борьбе с расизмом и любыми формами дискриминации в футболе.

"Этими действиями Ла Лига подтверждает свою твердую позицию в борьбе против расизма и любых проявлений ненависти на стадионах", - говорится в официальном заявлении.

Ямаль провел 35 матчей в Ла Лиге сезона-2024/25, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.