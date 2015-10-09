Новый кандидат в "Реал" поставил ультиматум: без этого он не возглавит клуб

Унаи Эмери обозначил жёсткие условия, при которых готов возглавить "Реал" Мадрид, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, баскский специалист настаивает на радикальной перестройке атаки и считает ключевым шагом возможный уход Винисиуса Жуниора.

Эмери намерен выстроить игру вокруг Килиана Мбаппе, видя француза главным лидером атаки с левого фланга - его оптимальной позиции.

Тренер убеждён, что одновременное присутствие Винисиуса и Мбаппе в одной зоне нарушает баланс и делает игру слишком зависимой от индивидуальных действий. Продажа бразильца, по его мнению, позволит не только упростить тактическую схему, но и получить серьёзные средства для усиления состава.

Главной трансферной целью Эмери в таком случае становится Морган Роджерс из "Астон Виллы". Испанец видит в нём идеального игрока - футболиста, способного связывать линии и раскрывать потенциал партнёров.

В мадридском клубе изучают предложения Эмери, понимая, что речь идёт не о точечной корректировке, а о полноценной смене вектора развития команды. Решение по будущему тренерскому проекту ожидается ближе к лету.

Роджерс - английский атакующий полузащитник "Астон Виллы", который ярко заявил о себе в сезоне-2023/24. Он быстро закрепился в статусе одного из самых перспективных молодых игроков.

Среди его ключевых достижений - звание лучшего бомбардира Кубка английской лиги-2023/24 с пятью забитыми мячами, а также победа в престижной номинации "Молодой игрок года" по версии PFA по итогам сезона-2024/25.

"Реал" выбирает между Клоппом и ещё одним топ-тренером: всплыли детали

Напомним, что Килиан Мбаппе не поддержал трансфер Холанда в мадридский "Реал".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!