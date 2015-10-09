Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 14:32
 

Новый кандидат в "Реал" поставил ультиматум: без этого он не возглавит клуб

  Комментарии

Поделиться
Новый кандидат в "Реал" поставил ультиматум: без этого он не возглавит клуб ©x.com/avfcofficial

Унаи Эмери обозначил жёсткие условия, при которых готов возглавить "Реал" Мадрид, передают Vesti.kz

Поделиться

Унаи Эмери обозначил жёсткие условия, при которых готов возглавить "Реал" Мадрид, передают Vesti.kz

По данным El Nacional, баскский специалист настаивает на радикальной перестройке атаки и считает ключевым шагом возможный уход Винисиуса Жуниора.

Эмери намерен выстроить игру вокруг Килиана Мбаппе, видя француза главным лидером атаки с левого фланга - его оптимальной позиции.

Тренер убеждён, что одновременное присутствие Винисиуса и Мбаппе в одной зоне нарушает баланс и делает игру слишком зависимой от индивидуальных действий. Продажа бразильца, по его мнению, позволит не только упростить тактическую схему, но и получить серьёзные средства для усиления состава.

Главной трансферной целью Эмери в таком случае становится Морган Роджерс из "Астон Виллы". Испанец видит в нём идеального игрока - футболиста, способного связывать линии и раскрывать потенциал партнёров.

В мадридском клубе изучают предложения Эмери, понимая, что речь идёт не о точечной корректировке, а о полноценной смене вектора развития команды. Решение по будущему тренерскому проекту ожидается ближе к лету.


Роджерс - английский атакующий полузащитник "Астон Виллы", который ярко заявил о себе в сезоне-2023/24. Он быстро закрепился в статусе одного из самых перспективных молодых игроков.

Среди его ключевых достижений - звание лучшего бомбардира Кубка английской лиги-2023/24 с пятью забитыми мячами, а также победа в престижной номинации "Молодой игрок года" по версии PFA по итогам сезона-2024/25.

"Реал" выбирает между Клоппом и ещё одним топ-тренером: всплыли детали

Напомним, что Килиан Мбаппе не поддержал трансфер Холанда в мадридский "Реал".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 19:00   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Брентфорд
Брентфорд
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Брентфорд
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!